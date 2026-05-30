НовостиПроисшествия30 мая 2026 16:49

В Первоуральске огонь охватил склад магазина и уничтожил продукцию

Екатерина ГАПОН
Огонь охватил 70 квадратных метров складского помещения

В Первоуральске в ночь на 30 мая загорелся склад магазина. ЧП произошло на улице Трубников. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров и повредил внутреннюю отделку, а также уничтожил продукцию магазина.

– В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 21 человек личного состава. В 02: 13 огонь локализован, в 03:00 открытое горение ликвидировано, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Напомним, что в 29 мая в Свердловской области произошло еще два крупных пожара. Первый вспыхнул в Каменске-Уральском – здесь огонь охватил садовый дом площадью 40 квадратных метров. Четырех человек спасли, из них двое детей проходят амбулаторное лечение.

Второй пожар произошел в Палкинском Торфянике. Здесь огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. Хозяйку дома госпитализировали. Причиной пожара стало короткое замыкание.