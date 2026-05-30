Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2026 9:36

В Свердловской области за сутки в пожарах пострадали 5 человек

В Свердловской области произошло 18 пожаров
Екатерина ГАПОН
В пожаре в Каменске-Уральском пострадали 4 человека, двое из них - дети

В пожаре в Каменске-Уральском пострадали 4 человека, двое из них - дети

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за сутки произошло 18 пожаров – пострадали 5 человек, 4 из них спасены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Каменске-Уральском на улице Овсянникова загорелся садовый дом площадью 40 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня четырех человек, двое из них – дети, их отправили на амбулаторное лечение.

– Возгорание ликвидировано за 23 минуты 12 специалистами и 4 единицами техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России, – сообщили в ведомстве.

Еще один крупный пожар произошел в поселке Палкинский Торфяник в садовом некоммерческом товариществе «Хрустальный». На площади 100 квадратных метров загорелся частный дом – в пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. Тушили пожар 10 специалистов и 3 единицы техники в течение 87 минут. Причина пожара – короткое замыкание.