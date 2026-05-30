НовостиПроисшествия30 мая 2026 11:50

В Палкинском Торфянике сгорел дом: хозяйку госпитализировали

В Палкинском Торфянике из-за короткого замыкания дотла сгорел дом
Екатерина ГАПОН
В пожаре в Палкинском Торфянике пострадала женщина. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером 29 мая в поселке Палкинский Торфяник в садовом некоммерческом товариществе «Хрустальный» сгорел частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. В результате пожара пострадала хозяйка дома – ее госпитализировали.

– Возгорание ликвидировано за 87 минут 10 специалистами и 3 единицами техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что за прошлые сутки в Свердловской области произошел еще один крупный пожар. В Каменске-Уральском на улице Овсянникова загорелся садовый дом площадью 40 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня четырех человек, двое из них – дети, их отправили на амбулаторное лечение.