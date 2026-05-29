НовостиОбщество29 мая 2026 14:23

В Свердловской области отменен режим ракетной опасности

Маргарита РАЗУМОВА
29 мая в 19:03 губернатор Свердловской области Денис Паслер отменил режим ракетной опасности. Угроза миновала.

- Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области, - сказано в сообщении.

Режим ракетной опасности длился на протяжении 2 часов 10 минут.

Напомним, что 29 мая она была объявлена на территории всего Уральского федерального округа. Об этом оповещал жителей уральский полпред Артем Жога в своем канале. Он призывал уральцев сохранять спокойствие.

Также аэропорт Кольцово вводил ограничения на время угрозы. Полеты были прекращены. К тому же, ограничения вводили в Челябинске в аэропорту Балдино.