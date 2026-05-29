В аэропорту Кольцово 29 мая ввели ограничения на выпуск воздушных судов

Ограничения на полеты ввели 29 мая

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения связаны с введением на территории Свердловской области режима ракетной опасности.

– Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – сообщили в Росавиации.

Кроме Екатеринбурга, ограничения на полеты ввели также в Челябинске в аэропорту Балдино.

Позднее полпред в УрФО Артем Жога сообщил, что режим ракетной опасности впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа.

Напомним, что при объявлении режима ракетная опасность важно сохранять спокойствие. Необходимо спуститься в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Лифтом пользоваться нельзя. Не стоит оставаться на открытой местности, в случае нахождения в транспорте необходимо его покинуть. Также в регионе возможны перебои с мобильным интернетом.

Все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

29 мая в 18:54 ограничения на выпуск и прием воздушных судов были сняты.

