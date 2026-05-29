В Свердловской области 29 мая объявили режим ракетной опасности

В Екатеринбурге и Свердловской области объявлена ракетная опасность в 16:53 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 мая объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Сообщение было опубликовано в 16:53 по местному времени.

- Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - сообщается в официальном канале Дениса Паслера в мессенджере «МАКС».

Жителей предупреждают о возможных проблемах с интернетом и мобильной связью. Ограничения вводятся в целях безопасности. Также свердловчанам напомнили о необходимых мерах безопасности.

Необходимо спуститься в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Лифтом пользоваться нельзя. Не стоит оставаться на открытой местности, в случае нахождения в транспорте необходимо его покинуть.

Дома стоит перейти в помещение без окон: ванную комнату, коридор, кладовую или туалет. В помещении сесть на пол у несущей стены и прижать голову, защитив ее рукам. Если укрыться нет возможности, гражданам рекомендуется найти любое углубление на земле или бетонные конструкции, использовать их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

В укрытии необходимо оставаться до звукового сигнала «Отбой ракетной опасности».

- Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, - сообщил Денис Паслер.

Обновлено: в Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в 17:57.

- Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании, - добавили в Кольцово.

Обо всех подозрительных предметах свердловчан просят сообщать по единому номеру 112.

Обновлено: В 19:06 режим ракетной опасности в регионе был снят. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru