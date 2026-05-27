В Академическом из-за ураганного ветра забор упал на прохожего

Забор, огораживающий стройплощадку, придавил прохожего. Фото: читатель "КП"

27 мая в Академическом районе Екатеринбурга из-за ураганного ветра забор упал на прохожего. Инцидент произошел на улице Рябинина. По предварительным данным, забор, огораживающий строительную площадку, из-за сильного порыва ветра упал на прохожего. Он был госпитализирован бригадой скорой помощи.

– На место выезжал и.о. прокурора Академического района Екатеринбурга Дмитрий Топорков, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Надзорное ведомство запросит информацию из медучреждения о полученных травмах, а также будет дана оценка строительных норм и правил возведения ограждения на стройплощадке.

Отметим, что ураганный ветер в Екатеринбурге достиг 21 метра в секунду. На улице Технической дерево повалило прямо на провода, движение транспорта затруднено в обе стороны.

Ранее читатель «КП-Екатеринбург» рассказывал, что из-за падения забора в Академическом районе пострадал мужчина. На место приехала машина скорой помощи, через 15 минут пострадавшего отпустили с забинтованной рукой.