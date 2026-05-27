Во дворе на улице Восточной сильный ветер сломал дерево Фото: читатель «КП»

В среду, 27 мая, в шестом часу вечера в Екатеринбурге поднялся сильный ветер. Как объяснили в Уральском Гидрометцентре, он был вызван атмосферным фронтом, который пришел к нам с европейской территории России.

В жилом комплексе на Азина, 57 ветром разбило стекла входной группы Фото: читатель «КП»

- Скорость ветра в Екатеринбурге достигла 21 метра в секунду, - объяснила главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – На территории области эти явления продолжатся и завтра, когда атмосферный фронт будет продвигаться на восток, северо-восток, север. Скорость ветра ожидается до 15-17 метров в секунду.

Поваленное дерево во дворе на Белинского, 135 Фото: читатель «КП»

Непогода не прошла для столицы Урала незаметной. Так, из-за порывистого ветра в Академическом районе у дома на улице Рябинина, 47 обрушился крытый переход у стройплощадки. Под ним оказался мужчина. Прохожие помогли поднять конструкцию, чтобы он смог выбраться. После происшествия прокуратура Академического района организовала проверку.

- По предварительным данным, в результате падения забора пострадал прохожий, который был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - В ходе надзорных мероприятий будет запрошена информация из учреждения здравоохранения о полученных прохожим травмах. Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, а также строительных норм и правил при возведении ограждения на стройплощадке. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Академическом районе на улице Рябинина ветер обрушил крытый переход у стройплощадки Фото: читатель «КП»

В Солнечном микрорайоне из-за сильного ветра поднялась песчаная буря. А на улице Азина в доме №57 из-за ветра разбило стекла в дверях входной группы. Тем временем студенты из Новокольцовского района прислали видео, на котором с фасада одного из зданий кампуса ветер сорвал панели.

С фасада гостиницы кампуса УрФУ в Новокольцовском ветер сорвал несколько панелей Фото: читатель «КП»

- Ветер обрушил часть фасада гостиницы, а не общежития для студентов, - уточнили в пресс-службе Уральского федерального университета. - Загруженность гостиницы составляет менее 20% сегодня. Пострадавших нет. Службы эксплуатации университета оперативно приняли все необходимые меры безопасности. Территория огорожена, ведется мониторинг других объектов в кампусе. Руководство университета призывает студентов и сотрудников быть аккуратными и бдительными и соблюдать все меры предосторожности.

Также ветер повалил несколько деревьев в городе. По данным департамента транспорта администрации Екатеринбурга, на улице Технической около остановки Маневровая дерево рухнуло на провода, из-за чего было затруднено движение транспорта в обе стороны. В МЧС тем временем предупреждают о том, что 27 мая вечером в Свердловской области возможны порывы ветра скоростью до 25 м/с, град и ливень.

- Если вы на улице: спрячьтесь в здании. Не паркуйте авто под деревьями - возможны падения веток. Не пытайтесь проехать через подтопления, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

В Солнечном микрорайоне поднялась песчаная буря

