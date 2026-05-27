В Екатеринбурге из-за дерева, упавшего на провода, встали трамваи

В Екатеринбурге из-за ураганного ветра встали трамваи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за сильного ветра начались проблемы с движением транспорта. Минувшим вечером трамваи встали в районе Сортировки на улице Технической. Проблема наблюдается около остановки Маневровая.

- Затруднено движение транспорта в обе стороны. Причиной стало упавшее на провода дерево, - рассказали в канале «Транспортные новости Екатеринбурга».

По этой причине задерживаются трамваи №7, №10, №13, №24.

Горожанам советуют по возможности использовать другие маршруты. Также их призывают слушать объявления водителей.

Напомним, что ураганный ветер в Екатеринбурге принес с собой немало проблем. В Академическом районе на улице Рябинина обрушился переход у стройплощадки. В Новокольцовском ветер срывал несколько плиток с фасада нового общежития.