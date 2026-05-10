В Дегтярске произошел крупный пожар на лесопилке

В Дегтярске днем 10 мая на лесопилке произошел крупный пожар. По данным МЧС, огонь охватил два складских, одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории.

- Общая площадь пожара 3850 квадратных метров. Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует, - сообщили в МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвуют 50 человек и 18 единиц техники. К 17:10 спасателям удалось локализовать пожар, площадь которого к тому моменту достигла 4000 квадратных метров.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пожар долгое время не могли потушить из-за сильного ветра.

Напомним, 10 мая крупный пожар произошел в поселке Бисерть. Огонь охватил 7 домов. В поселке ввели режим ЧС.

Напомним, в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим.

Ранее региональное МЧС предупреждало о том, что в регионе ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.

