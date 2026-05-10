В Дегтярске произошел крупный пожар на лесопилке

В Дегтярске днем 10 мая на лесопилке произошел крупный пожар. По данным МЧС, огонь охватил два складских, одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории.
- Общая площадь пожара 3850 квадратных метров. Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует, - сообщили в МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара участвуют 50 человек и 18 единиц техники. К 17:10 спасателям удалось локализовать пожар, площадь которого к тому моменту достигла 4000 квадратных метров.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пожар долгое время не могли потушить из-за сильного ветра.
Напомним, 10 мая крупный пожар произошел в поселке Бисерть. Огонь охватил 7 домов. В поселке ввели режим ЧС.
Напомним, в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим.
Ранее региональное МЧС предупреждало о том, что в регионе ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru