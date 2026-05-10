В Бисерти из-за крупного пожара ввели режим ЧС

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Фото: предоставлено очевидцами

В уральском поселке Бисерть из-за крупного пожара, в котором сгорело 7 домов, ввели режим ЧС. Утром 10 мая на улице Советская загорелся один из частных домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома, а также на дома на соседней улице Малышева.

Пострадавших в пожаре нет. У одной женщины поднялось давление – ей оперативно оказали необходимую помощь. Причина пожара пока неизвестна. К 14:00 пожар бил локализован.

- Было принято решение о введении на территории Бисерти режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Это необходимая мера, которая позволяет нам оперативно задействовать все ресурсы для ликвидации последствий стихии и оказания помощи людям, - сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

По данным Департамента информационной политики Свердловской области, в сгоревших домах проживало 10 человек. Жильцы уже обратились за материальной помощью. При этом, от размещения в подготовленном пункте (ПВР) люди отказались, решив на время остановиться у родственников.

В тушении пожара задействованы 94 человека и 28 единиц техники.

Ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области. Установление обстоятельств и причин пожара - на контроле у прокуратуры.

