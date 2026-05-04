В Большом Истоке пищеблок детсада закрыли после отравления воспитанников

В Большом Истоке временно закрыли пищеблок детского сада №8 после массового отравления воспитанников. Заболевшие начали жаловаться на плохое самочувствие с 21 апреля 2026 года. Их число уже достигло 25 человек.

- К административной ответственности привлечено юридическое лицо – МАОУ ОСШ № 30, к которому структурно приписан детский сад, - пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

В пищеблоке провели проверку, в ходе которой обнаружили множество нарушений. Среди них: хранение овощей без маркировки, в том числе несвежих, отсутствие деревянных стола или доски для работы с тестом, не соответствующая требованиям организация питьевого режима.

- Кроме того, обнаружены нарушения в вакцинации сотрудников детсада, нарушения приготовления дезинфицирующих средств, а также сотрудники ДОУ не в полной мере проводят первичные противоэпидемические мероприятия, - отметили в облсуде.

Проверка подтвердила, что одной из причин отравления стало именно несоблюдение гигиены и санитарных норм. Так, суд признал школу №30 виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия и закрыл пищеблок детского сада на 30 суток.