Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 15:44

В Большом Истоке число отравившихся достигло 25 человек

На Урале прокуратура проверит сведения о массовом отравлении в Большом Истоке
Маргарита РАЗУМОВА
Прокуратура проверит сведения о массовом отравлении в Свердловской области

Прокуратура проверит сведения о массовом отравлении в Свердловской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сысерти инициировала проверку после информации о массовом отравлении школьников и детсадовцев в поселке Большой Исток. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Речь идет об учащихся школы №30, а также воспитанников детского сада №8, которые ощутили признаки кишечной инфекции. Известно, что заболевшие начали жаловаться на самочувствие с вечера 20 апреля.

- О симптомах кишечной инфекции, в том числе рвоте и недомогании, сообщили не менее 17 учащихся школы и воспитанников детского сада, а также не менее 8 сотрудников учреждений образования. Точное количество заболевших установят позже, - рассказали в областной прокуратуре.

Уточняется, что имеется проблема со скважиной. Она эксплуатируется с нарушением санитарных норм.

Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение администрацией требований законодательства об организации водоснабжения.

Проверят в том числе и то, как соблюдается закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.