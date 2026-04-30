В Большом Истоке число отравившихся достигло 25 человек

Прокуратура проверит сведения о массовом отравлении в Свердловской области

Прокуратура Сысерти инициировала проверку после информации о массовом отравлении школьников и детсадовцев в поселке Большой Исток. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Речь идет об учащихся школы №30, а также воспитанников детского сада №8, которые ощутили признаки кишечной инфекции. Известно, что заболевшие начали жаловаться на самочувствие с вечера 20 апреля.

- О симптомах кишечной инфекции, в том числе рвоте и недомогании, сообщили не менее 17 учащихся школы и воспитанников детского сада, а также не менее 8 сотрудников учреждений образования. Точное количество заболевших установят позже, - рассказали в областной прокуратуре.

Уточняется, что имеется проблема со скважиной. Она эксплуатируется с нарушением санитарных норм.

Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение администрацией требований законодательства об организации водоснабжения.

Проверят в том числе и то, как соблюдается закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.