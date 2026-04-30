В Большом Истоке массово отравились школьники и воспитанники детсада

В Большом Истоке школьники и воспитанники детсада массово заболели кишечной инфекцией. Санврачи уже проводят эпидрасследование. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Специалисты отбирали пробы воды из скважины, которая снабжала школу №30, а также детсад №8. Однако результаты лабораторной экспертизы оказались неутешительными.
- По результатам исследований пробы водопроводной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по вирусологическим и бактериологическим показателям, - сказано в сообщении.
Как выяснилось, скважина в поселке Большой Исток эксплуатировалась с нарушениями.
Ранее свердловский Роспотребнадзор подал в суд иск о разработке проекта границ зоны санитарной охраны для источника. Это было необходимо для получения санитарно-эпидемиологического заключения на скважину. Инстанция требования удовлетворила.
Власти также организуют подвоз воды жителям Сысертского городского округа.
Санврачи выдали предписания о проведении обработки образовательным и медицинским организациям. В том числе мэрии города, а также коммунальщикам.
Управление Роспотребнадзора региона держит ситуацию на строгом контроле.