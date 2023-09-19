В Екатеринбурге старинная кофейня на берегу Исети закроется 23 сентября

На берегу Исети закроется старинная кофейня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывается старинная кофейня на берегу Исети. С 23 сентября Tesla Coffee прекратит работу.

«Так решило руководство» - прокомментировали «КП-Екатеринбург» сотрудники заведения.

До этого кофейня 9 лет ежедневно принимала гостей в центре города.

Напомним, что в Екатеринбурге закрылось бистро PUSHKINA4 с популярным летником. Заведение проработало два с половиной года. О решении прекратить работу команда написала в социальных сетях. Заведение работало до 10 сентября. А 19 февраля в Екатеринбурге закрылся магазин «Эльдорадо». Работу прекратил один из первых филиалов сети. Гипермаркет на Вайнера, 48, проработал больше 15 лет.

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