В Екатеринбурге старинная кофейня на берегу Исети закроется 23 сентября

На берегу Исети закроется старинная кофейня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закрывается старинная кофейня на берегу Исети. С 23 сентября Tesla Coffee прекратит работу.
«Так решило руководство» - прокомментировали «КП-Екатеринбург» сотрудники заведения.
До этого кофейня 9 лет ежедневно принимала гостей в центре города.
Напомним, что в Екатеринбурге закрылось бистро PUSHKINA4 с популярным летником. Заведение проработало два с половиной года. О решении прекратить работу команда написала в социальных сетях. Заведение работало до 10 сентября. А 19 февраля в Екатеринбурге закрылся магазин «Эльдорадо». Работу прекратил один из первых филиалов сети. Гипермаркет на Вайнера, 48, проработал больше 15 лет.
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