Сейчас в Екатеринбурге осталось шесть магазинов «Эльдорадо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся магазин «Эльдорадо». Работу с 19 февраля прекратил один из первых филиалов сети на Вайнера, 48. Гипермаркет, который находился здесь, уже убрали из списка магазинов на сайте «Эльдорадо». Он проработал больше 15 лет.

- Закрытие отдельных локаций и открытие новых – стандартный для розницы процесс, обусловлен экономическими причинами, сложностью выстраивания конструктивного диалога с арендодателем, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе М.Видео-Эльдорадо. - В шаговой доступности от Вайнера, 48 есть магазины Эльдорадо и М.Видео в ТЦ «Гринвич».

Сейчас в Екатеринбурге осталось шесть магазинов «Эльдорадо».

Напомним, ране мы писали, что в Екатеринбурге закрылся последний магазин бытовой техники и электроники сети «Норд» на Начдива Васильева, 3а. На здании, где раньше была вывеска «Норд» разместили название другой сети магазинов - RBT.ru. Сообщалось, что компании объединились.

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