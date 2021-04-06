В Екатеринбурге закрылся последний магазин бытовой техники «Норд»

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В Екатеринбурге закрылся последний магазин бытовой техники и электроники сети «Норд» на Начдива Васильева, 3а. На здании, где раньше была вывеска «Норд» разместили название другой сети магазинов - RBT.ru. По всей видимости, компании объединились. Об этом свидетельствует и сообщение на сайте «Норда».

- По техническим причинам сайт интернет-магазин НОРД24 прекращает свою работу. Все оформленные заказы будут доставлены в срок. Для совершения выгодных покупок бытовой техники и электроники предлагаем перейти в интернет-магазин www.rbt.ru, - сообщается на сайте сети.

Судя по данным 2ГИС, в Екатеринбурге закрыты все ранее существовавшие пять филиалов «Норд». Сейчас магазины сети работают только в Арамили, Первоуральске и Верхней Пышме.

Сеть магазинов «Норд» была основана в Екатеринбурге в 1993 году. В свое время он занимал 25% рынка бытовой техники и электроники в столице Урала.