В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA4 с популярным летником

Бистро прославилось летним двориком. Фото: читатель КП-Екатеринбург
В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA4, которое было известно среди горожан своим летним двориком на задней площадке, по подобию дворов в Петербурге. О решении прекратить работу команда заведения написала в социальных сетях.
«Мы вынуждены закрыть наш любимый проект PUSHKINA4. Это было самое трудное решение в нашей жизни. Мы не будем комментировать причину закрытия. Скажу только, что это обстоятельства, которые никак не зависят от нас», - написали на странице бистро его владельцы.
Посетить заведение можно будет до 10 сентября, оно будет работать в привычном режиме. Бистро проработало по одноименному адресу два с половиной года. Известность ему придала летняя площадка, которая открывалась в начале весны, и закрывалась поздней осенью. При этом, второй проект команды, находящийся по этому же адресу своею работу продолжит.
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