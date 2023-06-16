Фото: департамент информполитики региона

Награду «Медицинский Олимп» вручили 12 медучреждениям Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- Заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций специалистов системы свердловского здравоохранения, - отметили в департаменте.

Церемония чествования лучших специалистов состоялась в ККТ «Космос» 15 июня. На мероприятие собрались около двух тысяч сотрудников отрасли из всех муниципалитетов региона.

Награда представляет собой статуэтку с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия.

Напомним, ранее мы писали, что Указом Президента России звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей отделением диализа Елене Борецкой и заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы № 1 Льву Кардапольцеву, а также заведующему урологическим отделением Городской больницы Асбеста Александру Бодунову.

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