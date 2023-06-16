Лучшие свердловские врачи из 12 больниц взошли на «Медицинский Олимп-2023»

В киноконцертном театре «Космос» в их честь прошла ежегодная церемония награждения «Медицинский Олимп—2023». Фото: Борис Ярков

В преддверии Дня медицинского работника, 15 июня, более двух тысяч уральских специалистов сферы здравоохранения съехались из всех городов области в Екатеринбург. В киноконцертном театре «Космос» в их честь прошла ежегодная церемония награждения «Медицинский Олимп—2023».

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил всех, кто трудится в системе здравоохранения.

– Вы твердо стоите на страже жителей региона. Как никто другой, понимаете, как хрупок человеческий организм, как важно беречь и заботиться о нем. Мы высоко ценим ваши заслуги. Правительство Свердловской области уделяет особое внимание поддержке медработников. Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медицинские учреждения, ведем работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона. И так будет всегда. Спасибо за ваш благородный труд. Счастья, успехов и здоровья вам! – сказал Евгений Куйвашев.

Премия «Медицинский Олимп» проводится с 2022 года. Фото: Борис Ярков

Премия «Медицинский Олимп» проводится с 2022 года. В этом году за достижения в области медицины бронзовые статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия получили 12 больниц. Экспертный совет выбирал победителей по пяти номинациям: Технология года, Спасение года, Фельдшерско-акушерский пункт и Поликлиника года. Так как сейчас идет Год педагога и наставника, то была создана номинация Наставник года.

– Уральская медицина – это лучшие медики. И нет такой технологии, которая бы не была развита в регионе, – отметила замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. –Например, ангиография стентирования при инфаркте миокарда. Сегодня в области имеется самая широкая в стране сеть ангиографов. И мы спасаем большое количество людей. У нас прекрасный центр онкогематологии, владеем всеми видами пересадки органов. Проводим сложнейшие операции, в том числе лапароскопические, восстановительные операции на конечностях. Уральские светила медицины имеют не только российское, но и мировое признание.

Экспертный совет выбирал победителей по пяти номинациям. Фото: Борис Ярков

В номинации «Спасение года» была награждена заведующая отделением неотложной кардиологии Свердловской областной клинической больницы №1 Юлия Шилко.

– История спасения была связана с внезапной сердечной смертью у совершенно здорового мужчины 54 лет, – вспоминает Юлия Шилко. – Он упал дома замертво. Хорошо, что рядом оказалась родственница, которая владела навыками сердечно-легочной реанимации. Скорая помощь быстро приехала, она была оснащена дефибриллятором, и врачи провели сердечно-легочную реанимацию. Затем мужчину доставили в Камышловскую больницу, где врачи оказали помощь и затем отправили санавиацией в областную клиническую больницу. Здесь пациент получил высокотехнологическую помощь. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо и благодарен всем врачам-спасителям. Так, профессионализм и преемственность каждого звена медработников привели к успеху и победе над смертью.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ СО «СОКБNo1» Александр Левит воспринимает награду «Медицинского Олимпа», как заслуженную для всего коллектива реанимации.

– Главное мое наставление коллегам – надо любить пациента, человека. Последние 15 лет мы стали больше изучать качество жизни, особенно после больших и длительных операций. Важно, как дальше человек войдет в жизнь. Поэтому мы должны думать не только о проведении наркоза и операции, но и о том, что дальше будет в жизни этого человека.

Более двух тысяч уральских специалистов сферы здравоохранения съехались из всех городов области в Екатеринбург. Фото: Борис Ярков

Обладателями премии «Медицинский Олимп—2023» стали врачи 12 медицинских учреждений. Это Свердловский областной онкологический диспансер, Медобъединение «Новая больница», Детская городская клиническая больница № 9 Екатеринбурга, СОКБ № 1, Территориальный центр медицины катастроф, Камышловская ЦРБ, заведующая ФАП Качканарской ЦГБ в п. Валериановск Юлия Мелешина, Детская горбольница Первоуральска, зав. отделением анестезиологии-реаниматологии СОКБ № 1 Александр Левит, главная медсестра ДГКБ № 15 Татьяна Данив, руководитель научной лаборатории УГМУ Данила Зорников, зав. отделом практики Свердловского областного медицинского колледжа Зинаида Зубова.