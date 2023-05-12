Владимир Путин наградил трех уральских врачей

Елена Борецкая. Фото: сайт СОКБ № 1

12 мая 2023 года Указом Президента России звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей отделением диализа Елене Борецкой и заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы № 1 Льву Кардапольцеву, а также заведующему урологическим отделением Городской больницы Асбеста Александру Бодунову.

Елена Борецкая с 1989 года работает врачом-нефрологом в отделении диализа. С 2016-го года она заведует отделением, в котором каждый год помощь получают больше тысячи пациентов с хронической почечной недостаточностью – опасным для жизни заболеванием, когда почки не справляются со своей функцией по выведению токсичных веществ из организма. Методики внепочечного очищения крови дают таким пациентам не только возможность сохранить жизнь, но и дождаться операции по пересадке почки.

Лев Кардапольцев. Фото: сайт СОКБ № 1

Кардиохирург Лев Кардапольцев уже почти 30 лет спасает больных в критическом состоянии: с инфарктами, инсультами, заболеваниями сосудов, в том числе и с патологией самой крупной артерии – аорты, а ещё с опасными для жизни кровотечениями, пороками сердца – всё перечислить крайне сложно. В его отделении проводятся тысячи операций, во время которых используются практически все существующие в мире внутрисосудистые методики, позволяющие спасти человека.

Третий награждённый – Александр Бодунов – в 1994 году после окончания медицинского института пришёл в городскую больницу Асбеста и работает здесь по сей день. Урологическим отделением он заведует с 2011 года. Каждый год в его отделении проводится около тысячи операций, причём большинство из них – это малоинвазивные современные методики на уровне ведущих специализированных клиник.

Александр Бодунов. Фото: сайт Городской больницы города Асбеста

Впервые звание «Заслуженный врач» было присвоено уральским врачам в 1943 году – 80 лет назад, как оценка их тяжелейшего труда в годы Великой Отечественной Войны. С тех пор почти 600 свердловских медиков были удостоены этого высокого звания, которое по праву считается самым почётным в медицине.