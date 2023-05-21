Глава СКР взял на контроль дело о гибели на пожаре 3-летнего мальчика на Среднем Урале

Дом многодетной семьи сгорел три дня назад. Фото: СКР по Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководители СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе расследования дела, обстоятельствах и версиях страшного пожара, в результате которого сгорел дом многодетной семьи и погиб трехлетний ребенок.

Трагедия произошла три дня назад в поселке Ертанский Тугулымского района Свердловской области. Во время пожара дети, жившие в доме, разбежались, после чего потерялся 3-летний мальчик. 80 человек на протяжении трех дней искали ребенка.

Мальчика на протяжении трех дней искали 80 человек. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

- В поиске приняли участие около 80 человек, среди них добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской, Тюменской, Курганской областей, сотрудники полиции, МЧС, а также местные жители, - рассказывают в отряде.

21 мая утром поиски была завершены. Тело мальчика нашла в подвале сгоревшего дома при разборе завалов. Сейчас проверку проводят прокуратура и следственный комитет.

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