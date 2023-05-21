Трехлетнего мальчика искали два дня Фото: СУ СКР по Свердловской области

Трехлетний мальчик из поселка Ертанский Тугулымского района, вероятно, был виновником пожара, который уничтожил дом его семьи. Об этом сообщили в свердловском главке полиции. Тело малыша обнаружили при разборе завалов утром 21 мая. Около 80 волонтеров прочесывали леса в надежде найти мальчика живым.

Уже известно, что 19 мая родители уехали в Тугулым, чтобы купить корм для животных. В итоге пятеро детей остались под присмотром 15-летнего брата. Семья не состояла на учете в ПДН.

- Со слов нескольких детей, младший 3-летний ребенок, найдя на улице зажигалку, начал с ней баловаться и случайно поджёг сено, после того, как вспыхнул огонь, он убежал. Ребёнка искали полиция, местные жители и волонтёры, впоследствии ранним утром 21 мая, около 05:30 часов, тело мальчика найдено на пепелище, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Все, что осталось дома многодетной семьи Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- По поручению исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления СК России полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По одной из версий, ребенок поджег сено зажигалкой Фото: СУ СКР по Свердловской области

На месте смерти мальчика сейчас лежат цветы и игрушки. Расследование инцидента находится на контроле местной прокуратуры.