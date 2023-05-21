Пропавший после пожара в уральском поселке 3-летний мальчик погиб

Для поисков ребенка в поселке развернули оперативный штаб для координации действий. Фото: пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" в Свердловской области

Утром, 21 мая, полиция и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» остановили поиски трехлетнего мальчика, который пропал 19 мая после пожара в доме в селе Ертарский Тугулымского района Свердловской области.

- По поиску объявлен стоп, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Позже информацию подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде.

Мальчика искали почти двое суток. Фото: пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" в Свердловской области

Малыш из многодетной семьи исчез 19 мая, он был одет в футболку, штаны и домашние тапочки. Его искали почти двое суток. На помощь свердловским поисковикам приезжали коллеги из Тюмени. Вечером 20 мая в поселке развернули штаб по поискам. Ситуация осложнялась тем, что по ночам в Свердловской области до сих пор прохладно, а мальчик был одет в легкую одежду.

- В поселке у многодетной семьи сгорел дом, дети успели разбежаться. Только одного Степана не нашли, - сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В свердловском поселке начались поиски пропавшего трехлетнего мальчика. Ребенок ушел из дома в тканевых тапочках (подробнее)