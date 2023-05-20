В свердловском поселке начались поиски пропавшего трехлетнего мальчика

О местонахождении ребенка не известно с 19 мая. Фото: «ЛизаАлерт»
В свердловском поселке Ертарский Тугулымского района пропал трехлетний мальчик. О местонахождении Степана Елагина ничего не известно с 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
- Приметы – рост 95 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.
На момент исчезновения ребенок был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тканевые тапочки.
- В поселке у многодетной семьи сгорел дом, дети успели разбежаться. Только одного Степана не нашли. Сейчас на месте работает МЧС и полиция. Выдвинулись поисковики из Тюмени и Екатеринбурга. Скоро они будут на месте, - сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».
Сейчас поисками мальчика занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Если вам известно, где находится малыш, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.
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