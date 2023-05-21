В поиске ребенка принимали участие порядка 80 волонтеров Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Ертанский Тугулымского района Свердловской области завершились поиски 3-летнего мальчика, который пропал два дня назад при пожаре в частном секторе. К сожалению, малыша нашли мертвым. По данным «КП-Екатеринбург», мальчика нашли при разборе сгоревшего дома. Ранее считалось, что ребенок испугался и убежал. Прокуратура проводит проверку.

- Прокуратура Тугулымского района выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребёнка, тело которого было обнаружено при тушении пожара. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что информация о пропаже ребенка поступила утром 20 мая.

- В поиске приняли участие около 80 человек, среди них добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской, Тюменской, Курганской областей, сотрудники полиции, МЧС, а также неравнодушные местные жители, - сообщали ранее в отряде.

Пепелище, где нашли тело ребенка Фото: читатель «КП»

Утром 21 мая в официальной группе «ЛизаАлерт» появилось сообщение о прекращении поисков. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

- Он сгорел прямо в доме. Был под завалами, поэтому так долго не могли найти, - рассказали «КП-Екатеринбург» жители поселка.

Напомним, что летом прошлого года в СНТ «Пластик» в огне сгорела 4-летняя девочка. А весной 2021 года в Нижнем Тагиле в пожаре погибли пятеро детей.