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НовостиЗвезды17 мая 2023 7:50

В Екатеринбурге отменили большой концерт с Иракли и «Винтаж»

«Дискофабрика 00-х» должна была пройти 9 июня
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Анна Плетнева ранее выступала в Екатеринбурге на Big Love Show

Анна Плетнева ранее выступала в Екатеринбурге на Big Love Show

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили «Дискофабрику 00-х», в которой должны били принять участие Иракли и группа «Винтаж», а также другие звезды 2000-х. Концерт должен был пройти 9 июня на площадке «Екатеринбург-Экспо».

- Вынуждены сообщить, что мероприятие отменили по техническим причинам, - сообщили «КП-Екатеринбург» организаторы мероприятия.

В концерте также должны были принять участие авторы хита «Где ты? Я бегу за тобою» группа «Инфинити», исполнители Согдиана, Лена Терлеева, Дмитрий Колдун и Юрий Титов.

Напомним, группа «Винтаж» выступала в Екатеринбурге на Big Love Show-2023. После выступления солистка Анна Плетнева дала эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург» и рассказала о своей давней влюбленности во Владимира Преснякова.

Иракли последний раз приезжал в уральскую столицу в августе 2022 года на большом музыкальном фестивале Summer Fest.