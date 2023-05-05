Главу Сосьвы, пострадавшей от пожара, отправили в отставку

Фото: страница «ВКонтакте» Геннадия Макарова

Главу поселка Сосьва Геннадия Макарова, пострадавшего от пожара, отправили в отставку. Информация об этом содержится в решении Думы Сосьвинского городского округа.

- Прекратить досрочно полномочия главы Сосьвинского городского округа Макарова Геннадия Николаевича в связи с отставкой по собственному желанию, - указано в документе.

Также Дума Сосьвинского городского округа приняла решение назначить временно исполняющим обязанности главы Сосьвинского городского округа первого заместителя главы Артема Киселева. Он приступил к работе с 5 мая.

Напомним, пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Огонь уничтожил здание лечебно-исправительного учреждения, шесть многоквартирных домов и более 120 частных. Два человека погибли. После пожара также возбуждены уголовные дела.

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