Глава поселка Сосьвы, пострадавшей во время пожара, написал заявление об отставке

Фото: страница «ВКонтакте» Геннадия Макарова

Глава поселка Сосьвы Геннадий Макаров, пострадавшей во время пожара, написал заявление об отставке. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором его рассмотри. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области.

- Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы, - сообщили в департаменте информполитики.

Напомним, пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Огонь уничтожил здание лечебно-исправительного учреждения, шесть многоквартирных домов и более 120 частных. Два человека погибли.

После пожара также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предполагаемым виновникам пожара предъявили обвинения. Так, фигурантами уголовного дела по нескольким статьям стали 29-летний управляющий пилорамы и 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

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