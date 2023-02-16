В суде отклонили апелляцию депутатов думы Алапаевска, отправивших в отставку мэра города

Фото: страница Сайгида Билалова во "Вконтакте"

Свердловский областной суд отклонил апелляцию депутатов думы Алапаевска, которые пытались отправить в отставку мэра города Сайгида Билалова. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Напомним, по мнению гордумы, главная причина удаления мэра в отставку – неисполнение в течение трех месяцев и более обязанностей по решению вопросов местного значения.

- По вопросу об удалении главы города Алапаевска в отставку депутаты большинством голосов приняли решение удалить главу МО город Алапаевск Сайгида Билалова в отставку. Решение вступает в силу с момента принятия, - писал в декабре прошлого года депутат Сергей Подкорытов на своей странице во «Вконтакте».

В итоге апелляцию оставили без удовлетворения, а это значит, что глава города останется на своей должности.