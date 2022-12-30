В Алапаевске суд восстановил в должности мэра города Сайгида Билалова

Фото: страница Сайгида Билалова во "Вконтакте"

В Алапаевске суд восстановил в должности мэра города, которого в конце декабря по решению гордумы отправили в отставку, такое решение было принято во время очередного заседания.

Главная причина удаления мэра в отставку – неисполнение в течение трех месяцев и более обязанностей по решению вопросов местного значения. Однако накануне суд признал решение Алапаевской гордумы об удалении Сайгида Билалова в отставку незаконным.

Напомним, Сайгида Билалова обвинили в срыве сроков строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, на выкуп квартир было выделено 120 миллионов рублей.

Кроме того, как указывается в документации, мэр Алапаевска не справлялся с вывозом снега и чистке дорог зимой в 2021-2022 годах.