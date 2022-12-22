Сайгид Билалов на проводах сына. Фото: страница Сайгида Билалова во "Вконтакте"

Мэра Алапаевска Сайгида Билалова отправили в отставку. Такое решение выдвинули на заседании городской думы города 22 декабря, рассказал о нем депутат Сергей Подкорытов.

- По вопросу об удалении главы города Алапаевска в отставку, депутаты большинством голосов приняли решение удалить главу МО город Алапаевск Сайгида Билалова в отставку. Решение вступает в силу с момента принятия, - уточняет Сергей Подкорытов на своей странице во «Вконтакте».

Главная причина удаления мэра в отставку – неисполнение в течение трех месяцев и более обязанностей по решению вопросов местного значения. Например, Сайгида Билалова обвинили в срыве сроков строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, на выкуп квартир было выделено 120 миллионов рублей.

Кроме того, как указывается в документации, мэр Алапаевска не справлялся с вывозом снега и чистке дорог зимой в 2021-2022 годах, водоснабжение в поселке Нейво-Шайтанский не налажено, несмотря на решение суда в 2016 году. Также в поселке Асбестовский не удалось построить очистные сооружения за год, тоже по решению суда.

До избрания нового главы в Алапаевска временно его обязанности будет выполнять первый заместитель мэра Сергей Карабатов.

До этого Сайгид Билалов активно рассказывал о том, как проходит военная служба его сына Руслана в зоне СВО. На днях он вновь выдвинулся на спецоперацию после реабилитации от ранения в ходе службы.

Документы об отставке мэра Алапаевска. Фото: Сергей Подкорытов во "Вокнтакте"