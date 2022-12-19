«О ранении предпочитает не говорить»: сын свердловского мэра повторно отправился на спецоперацию

Руслан прошел реабилитацию после ранения и снова отправился в зону СВО Фото: Сайгид Билалов

Сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова во второй раз отправился на спецоперацию, восстановившись после боевого ранения. Месяц Руслан проходил реабилитацию после операции.

- Новые проводы сына на спецоперацию. Напутственные слова перед отправкой, напряженное молчание, дорога, которая показалась по времени быстрее обычной, огни аэропорта Кольцово и внутренняя тревога, - написал Сайгид Билалов на своей странице во «ВКонтакте». - О ранении предпочитает не говорить. Да, спецоперация нанесла глубокие шрамы, но защита Отечества - для него является долгом чести.

Фото: Сайгид Билалов

Сначала Руслан приедет в воинскую часть, где пройдет комиссию, которая должна решить вопрос о его дальнейшей мобилизации на спецоперацию.

Напомним, 27 сентября Сайгид Билалов отправил сына на спецоперацию - ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Руслан в 2014 году проходил службу в Воздушно-десантных войсках.

Фото: Сайгид Билалов

Через месяц Руслан был ранен в зоне СВО. Военнослужащего доставили в госпиталь, а 19 ноября он вернулся домой.

- Чудом остался в живых. Теперь Руслан для меня не просто мой сын. Теперь он отважный герой и настоящий защитник Отечества, который не побоялся смотреть смерти в глаза. С достоинством и честью он мужественно исполнял долг солдата-спецназовца и верного патриота, - рассказывал Сайгид Билалов.

Руслан попал под обстрел беспилотниками. Он получил серьезное ранение в голову. Врачи отмечали, что у Руслана были жалобы на двоение в глазах и снижение слуха. Однако его состояние оценивали как удовлетворительное.