«Служил десантником»: мэр Алапаевска проводил на спецоперацию мобилизованного сына

Сын мэра Алапаевска 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках. Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети «Вконтакте»

Мэр уральского города Алапаевск проводил на спецоперацию сына, которому пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Сайгид Билалов рассказал, что утром 27 сентября у военкомата собрались десятки горожан, которым предстоит отправиться сначала на сборы, а затем непосредственно в зону боевых действий.

- Всех их провожали дети, матери, родные, друзья… Кто-то молча вытирал слезы, кто-то, мужественно держась, пожимал крепкие руки своих героев. 41 призывник, в числе которых и мой старший сын Руслан, который в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках, - рассказал градоначальник на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Глава города заявил, что, как и многие, чувствовал волнение и гордость за сына. При этом накануне прошла первая отправка мобилизованных из Алапаевска, они будут отправлены в военный городок Екатеринбурга.

Всего на пункт прибыл 41 призывник. Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети «Вконтакте»

- На лицах у каждого читались решительность и отвага. Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство. Желаю всем нашим бойцам здоровья, терпения, сил и поскорее вернуться домой к своим семьям, родным и близким, - добавил Сайгид Билалов.

Ранее Мэр Березовского Евгений Писцов объяснил, почему жители города должны участвовать в обеспечении мобилизованных всем необходимым.

- Можно задавать справедливые вопросы и ждать ответы на них. А можно безотлагательно действовать. Государство конечно обеспечит. Речь о том, что уже сегодня можно оперативно решать текущие вопросы силами тех, кто не хочет и не может оставаться в стороне. Участие в этой деятельности сугубо добровольное, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.