Евгений Писцов напомнил про Уральский добровольческий танковый корпус, основанный в 1943 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Березовского Евгений Писцов объяснил, почему жители города должны участвовать в обеспечении мобилизованных всем необходимым.

- Можно задавать справедливые вопросы и ждать ответы на них. А можно безотлагательно действовать. Государство конечно обеспечит. Речь о том, что уже сегодня можно оперативно решать текущие вопросы силами тех, кто не хочет и не может оставаться в стороне. Участие в этой деятельности сугубо добровольное, - написал градоначальник в своем телеграмм-канале.

Также Писцов сравнил ситуацию вокруг помощи резервистам со временами Второй мировой войны.

- К слову, для тех, кто не в курсе, в 1943 году во время боев под Сталинградом был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус оснащённый оружием и техникой, изготовленной на взносы трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. УДТК дошел с победными боями до Берлина! – добавил Евгений Писцов.

Ранее мэр Березовского сообщал, что мобилизованным вручают термосы, фонарики, молитвослов и визитки с телефонами для оперативной связи и помощи. А в Екатеринбурге повестки получили физрук и завхоз школы.

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