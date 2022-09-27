Мужчина пробыл в воинской части меньше суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Академического повестки на мобилизацию получили учитель физкультуры из завхоз. В учебном учреждении отказались комментировать ситуацию. Но, как оказалось, учитель уже вернулся домой. Однако его уроки по-прежнему отменены. Все потому, что физрука отправили обратно из-за проблем со здоровьем. Теперь он каждый день посещает врачей и ждет окончательного вердикта от военкомата.

- Я получил повестку 22 сентября, а уже 23 числа меня забрали в воинскую часть в Елани. Но там я был меньше суток. Поднялось давление, попросил таблетку. Отправили измерять. Давление за 200 – им такой не нужен. Уже в субботу утром я был дома. Ситуация не из приятных. И в армию не берут, и не отпускают, - рассказал «КП-Екатеринбург» на правах анонимности учитель.

По его словам, проблемы с давлением у него давно. Но благодаря нужным препаратам это никогда не мешало его работе.

- Сейчас я себя замечательно чувствую. Живу на лекарствах, врачи об этом знают. Спортом занимаюсь. Но пока у меня уроков нет, а я бы с удовольствием бы вышел в школу, - добавил физрук.

Ранее сообщалось о планах мобилизовать в Свердловской области 9 700 человек. В связи с этим в туристических охотничьих магазинах возник дефицит товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)

Глава уральского города рассказал, сколько человек в Свердловской области призовут на фронт (подробнее)

Свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации (подробнее)

«Нужно иметь превосходство и в людях, и в технике»: Эдуард Россель высказался о частичной мобилизации (подробнее)