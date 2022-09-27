В Екатеринбурге пришла повестка на мобилизацию учителю

Также повестка пришла и завхозу Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге учитель школы в Академическом районе получил повестку о призыве на мобилизацию. Об этом родители школьников рассказали информационному порталу Е1.

В расписании уроков отсутствовал призванный педагог. Как пишет издание, журналистам в школе официально не подтвердили мобилизацию учителя.

- Уроки убрали из расписания. Руководство подтвердило, что он мобилизован, - рассказала старшая сестра одного из учеников. – Повестка пришла и завхозу. Он находится на больничном, а потом будет мобилизован.

Однако, как рассказывают родственники учителя физкультуры, мужчину все-таки вызвали в военкомат. Медкомиссию он не прошел.

- Его призывали, но он сейчас уже дома. Надеюсь, скоро сможет вернуться в школу, - сказал мужчина порталу Е1.

Напомним, ранее бывшая медсестра рассказывала, как проходила ее мобилизация на Урале.