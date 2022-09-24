Девушек-медиков вывезли из Туринска утром, 22 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

В Свердловской области мобилизировали девушек-медиков. Они получили соответствующие повестки в призывной пункт в Туринске, 22 сентября. Оттуда их увезли в Ирбит, а затем в Елань. По итогу ночных скитаний, девушек отправили домой. Одна из бывших медсестер рассказала «КП-Екатеринбург» о том, почему их освободили от частичной мобилизации.

Александра (имя изменено – Прим.Ред.) по образованию медсестра. Однако свою деятельность девушка не практикует на протяжении трех лет. Также она уточнила, что у нее нет опыта оказания экстренной помощи.

- Я прописана в Тюмени и живу давным-давно там. Когда пришла повестка моим родителям в Туринск, я находилась в Екатеринбурге. Мой номер нашли, вызвонили. Сказали явиться в военкомат. Я не знала, что призыв по телефону не обязывал меня к этому. А ответственность была бы на мне, если я лично получила бы ее, расписалась, но не приехала, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая медсестра.

Девушка уже 3 года не работает в сфере здравоохранения. Фото: читатель «КП»

Отметим, по данным сайта Роскачества, повестка должна быть вручена вам лично в руки сотрудниками полиции или военкомата. Если повестку принесли и вручили лично, соблюдая все требования, отказаться от нее нельзя. Так как ее неподписание может трактоваться как уклонение от военной службы.

За это призывнику грозит административная или уголовная ответственность. Ваши родственники, знакомые, другие лица в квартире, не могут за вас расписаться и, соответственно, принять повестку.

Александра приехала на пункт к 9 утра. Ее и шестерых девушек в возрасте до 25 лет забрали сначала в Ирбит. По ее словам, по пути им ничего не говорили и не объясняли. Из Ирбита в Елань они выехали уже в шестом часу вечера.

- Я спрашивала, что мне нужно брать с собой. Сборы заняли меньше 10 часов. Мне привезли документы из Тюмени. Я взяла с собой одежду, сухпаек на сутки. Нас посадили в автобус. Повезли в Ирбит, а потом в Елань. Со мной были еще девочки из Туринска. В Елани были только на построении и нам сказали вернуться домой около 22:00. Вернули нас в Туринск около двух часов ночи. Одну девушку-медика забрали на другом автобусе, - продолжает девушка. - Нам объяснили наше возвращение домой тем, что нас девочек негде размещать. В настоящий момент нет женских частей. Но если они появятся, то нас позвать могут. Или вместо нас найдут медиков. Но ничего конкретного не сказали, - объясняет Александра.

Девушка добавила, что в настоящее время она работает в сфере веб-дизайна. Уже утром, 23 сентября она обнаружила, что в ее военном билете стоит отметка о мобилизационном предписании. Правда, как отметила Александра, ее смутила дата – 1 сентября 2022 года. Ночью, когда ей его вручили она не задавала вопросов по этому поводу.

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