21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч резервистов. Публикуем адреса и телефоны военкоматов в Екатеринбурге.
Военный комиссариат Свердловской области
Адрес: 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 6б Телефоны: +7 (343) 371-00-71, 371-32-88
Военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов
Адрес: улица Плотников, 15б
Телефоны: +7 (343) 242-61-96, 242-61-98
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району
Адрес: улица Вишневая, 49а
Телефон: +7 (343) 378-84-33
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Октябрьскому и Ленинскому районам
Адрес: улица Луначарского, 177
Телефоны: +7 (343) 254-11-81, 254-31-79
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району
Адрес: улица Машиностроителей, 33
Телефон: +7 (343) 338-76-64
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району
Адрес: ул. Циолковского, 72
Телефон: +7 (343) 266-66-22
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