21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч резервистов. Публикуем адреса и телефоны военкоматов в Екатеринбурге.

Военный комиссариат Свердловской области

Адрес: 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 6б Телефоны: +7 (343) 371-00-71, 371-32-88

Военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов

Адрес: улица Плотников, 15б

Телефоны: +7 (343) 242-61-96, 242-61-98

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району

Адрес: улица Вишневая, 49а

Телефон: +7 (343) 378-84-33

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Октябрьскому и Ленинскому районам

Адрес: улица Луначарского, 177

Телефоны: +7 (343) 254-11-81, 254-31-79

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району

Адрес: улица Машиностроителей, 33

Телефон: +7 (343) 338-76-64

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району

Адрес: ул. Циолковского, 72

Телефон: +7 (343) 266-66-22

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