Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Березовского Евгений Писцов рассказал о жителях, которые были мобилизованы в минувшие выходные. Градоначальник отметил, что в ближайшее время в городе появится центр поддержки для тех, кто отправился на фронт.

- От всего сердца желаю нашим воинам с честью пройти это испытание, Божией помощи, живыми и невредимыми вернуться домой к своим родным с Победой! – написал Евгений Писцов в своем телеграмм-канале.

Перед отправкой каждый мобилизованный получил термос, фонарик, молитвослов и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи и помощи.

- В ближайшее время в Березовском будет создан центр поддержки наших защитников. Чтобы держать связь с ними, оказывать всем миром нашим войнам помощь, необходимую для успешного выполнения боевых задач, - добавил мэр.

Напомним, что свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации в регионе. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее о необходимости частичной мобилизации высказался первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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