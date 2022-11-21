Сын мэра свердловского города вернулся на родину после ранения в зоне СВО

Руслан Билалов получил ранение в октябре. Фото: Сайгид Билалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Алапаевска рассказал о возвращении мобилизованного сына из госпиталя. Со слов Сайгида Билалова, его сын Руслан уехал в зону СВО в конце сентября, а через месяц получил ранение. Тогда же военнослужащего доставили в госпиталь, а домой он вернулся 19 ноября.

- Мой сын дома! Реабилитация у Руслана будет проходить месяц, после чего ему нужно будет повторно пройти военно-врачебную комиссию. Сейчас он проходит лечение на дневном стационаре. Я горжусь своим сыном и всеми ребятами, кто на себе ощутил, какой ценой дается свобода. И эту память излечит только победа, - заявил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте».

Сын мэра Алапаевска получил серьезное ранение в голову. Руслан попал под обстрел беспилотниками, после чего был доставлен в военный госпиталь в Москве.

- Потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция, - рассказывал Сайгид Билалов.

Реабилитация будет еще месяц. Фото: Сайгид Билалов

Врачи отмечали, что у Руслана были жалобы на двоение в глазах и снижение слуха. Однако его состояние оценивали, как удовлетворительное.

- Чудом остался в живых. Теперь Руслан для меня не просто мой сын. Теперь он отважный герой и настоящий защитник Отечества, который не побоялся смотреть смерти в глаза. С достоинством и честью он мужественно исполнял долг солдата спецназовца и верного патриота, - уточняет глава свердловского города.

Сайгид рассказывал, что его сын прошел службу в 2014 году, в воздушно-десантных войсках. За Руслана он испытывает гордость вместе с волнением.

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