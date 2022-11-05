Сын свердловского мэра получил ранение на службе в зоне СВО

Сын главы уральского города попал под обстрел беспилотников. Фото: страница Сайгида Билалова "Вконтакте"

Мэр уральского города Алапаевск рассказал о госпитализации мобилизованного сына в военный госпиталь. По словам Сайгида Билалова, сейчас его старший сын Руслан в порядке: операция прошла успешно.

- Во время выполнения боевых задач при участии СВО, Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция, - рассказывает мэр Алапаевска на своей странице «Вконтакте».

Сейчас врачи отмечают, что состояние Руслана удовлетворительное. У него есть жалобы на снижение слуха и двоение в глазах. Сайгид Билалов пожелал сыну поскорее поправиться.

Врачи отмечают, что состояние Руслана удовлетворительное. Фото: страница Сайгида Билалова

Старший сын Сайгида Билалова отправился на службу в конце сентября. Руслан оказался среди еще 40 мобилизованных из Алапаевска, которых провожал весь город в день отправки на военные учения.

Сайгид рассказывал, что его сын прошел службу в 2014 году, в воздушно-десантных войсках. За Руслана он испытывает гордость вместе с волнением.

- На лицах у каждого читались решительность и отвага. Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство. Желаю всем нашим бойцам здоровья, терпения, сил и поскорее вернуться домой к своим семьям, родным и близким, - заявлял Сайгид Билалов, в день отправки сына и жителей Алапаевска на службу.

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