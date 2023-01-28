В Екатеринбурге сбили четырех пешеходов

Девушка, сидевшая за рулем иномарки, не пострадала Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге на улице Готвальда, 3 иномарка Шевроле сбила четырех пешеходов. Как рассказали очевидцы, машина ехала в левом ряду в сторону Бебеля и потеряла управление, когда девушка за рулем попыталась избежать столкновения с машиной, ехавшей по встречной полосе. Из-за этого иномарку вынесло на тротуар, где шли четыре человека. Трое из них - братья в возрасте от 17 до 20 лет.

- Их увезли в больницу на скорой, у них переломы, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

Один из пострадавших при столкновении упал на капот и пробил собой лобовое стекло иномарки.

Напомним, что на севере Свердловской области в аварии пострадали два ребенка.