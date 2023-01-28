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НовостиПроисшествия28 января 2023 17:53

В Екатеринбурге сбили четырех пешеходов

Авария произошла вечером 28 января на улице Готвальда
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Девушка, сидевшая за рулем иномарки, не пострадала

Девушка, сидевшая за рулем иномарки, не пострадала

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге на улице Готвальда, 3 иномарка Шевроле сбила четырех пешеходов. Как рассказали очевидцы, машина ехала в левом ряду в сторону Бебеля и потеряла управление, когда девушка за рулем попыталась избежать столкновения с машиной, ехавшей по встречной полосе. Из-за этого иномарку вынесло на тротуар, где шли четыре человека. Трое из них - братья в возрасте от 17 до 20 лет.

- Их увезли в больницу на скорой, у них переломы, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

Один из пострадавших при столкновении упал на капот и пробил собой лобовое стекло иномарки.

Напомним, что на севере Свердловской области в аварии пострадали два ребенка.