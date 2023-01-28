По факту ДТП дорожная полиция провидит проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям водителей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Красноуральском в аварии пострадали 6-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло около полудня 28 января. Мама детей ехала по трассе Верхняя Тура – Красноуральск, когда ее Renault Sandero занесло. Женщина резко затормозила, после чего в нее сзади врезалась «девятка».

Водитель «девятки» не успел вовремя затормозить. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Женщина пояснила, что направлялась со своими детьми в другой город, но во время движения ее автомобиль начало заносить, дети испугались и закричали, она приняла меры к остановке транспортного средства, включила аварийную сигнализацию, спросила у детей «все ли хорошо», после чего почувствовала удар в заднюю часть автомобиля, - собщили в Госавтоинспекции.

У детей и 60-летней пассажирки отечественной легковушки диагностировали ушибы. Мальчик и девочка были пристегнуты, что позволило избежать тяжелых травм.

На водителя «девятки» составили административный протокол по статье 12.15 КоАП «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».