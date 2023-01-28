Машина вылетела на тротуар, когда попыталась объехать автобус Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в субботу, 28 января, произошла серьезная авария. Примерно в 22.45 на улице Готвальда у дома №3 иномарка въехала в группу из четырех пешеходов, шедших по тротуару. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, девушка за рулем Шевроле ехала по улице Готвальда в сторону Бебеля. Она двигалась в левом ряду и проскочила на красный сигнал светофора.

- В этот момент на встречной полосе машина во двор стала поворачивать. Девушка в Шевроле, чтобы не столкнуться с ней, резко повернула и потеряла управление, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец. - Машину на тротуар вынесло, где мужчины шли. Трое из них братья. Одному 17, другому 19, третьему 20 лет. Возраст и личность четвертого пострадавшего еще выясняются. Один из них от удара упал на капот и пробил лобовое стекло.

Авария случилась на улице Готвальда Фото: Олег ГАЛИМОВ

Родители пострадавших братьев рассказали «КП-Екатеринбург», что незадолго до ДТП их сыновья вышли на улицу, чтобы прогуляться. Парней увезли в 23-ю и 36-ю горбольницы на двух машинах скорой помощи. По предварительной информации, у них переломы.

Пострадавших увезли в больницу с переломами Фото: Олег ГАЛИМОВ

Девушка, сидевшая за рулем иномарки, не пострадала. После случившегося в машине ГИБДД ее опросили сотрудники полиции. - В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четыре пешехода, - прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области. - По предварительным данным, водитель иномарки двигался по улице Готвальда и, уходя от столкновения, выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов. На месте аварии работают автоинспекторы, медики, спасатели. По факту происшествия Госавтоинспекция проведет проверку и профилактические мероприятия.

Материал дополняется...

ДТП случилось примерно в 22.45 Фото: Олег ГАЛИМОВ