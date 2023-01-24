Депутата гордумы Екатеринбурга лишили двух должностей

Алексей Холодарев не будет оспаривать решение коллег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева сняли с должности зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике.

К такому решению пришли депутаты на закрытом заседании. Как пишет 66.RU, это связано с нарушениями, которые нашли в декларации Алексея Холодарева.

- Считаю, что мои нарушения существенно ниже, чем у других. Серьезным может считаться сокрытый доход или недвижимость. У меня же большинство нарушений - это старые карточки, счета, у жены некорректный остаток на счетах. В любом случае эти суммы многократно меньше нашего годового дохода, - рассказал Алексей Холодарев изданию.

Он отметил, что не будет оспаривать решение коллег.

Напомним, ранее Алексея Холодарева дважды штрафовали по статье о дискредитации армии РФ.