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Общество8 сентября 2022 7:23

Депутат гордумы Екатеринбурга не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Жалобу Алексея Холодарева рассмотрел Свердловский областной суд
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга

Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев попытался обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ. Ранее Чкаловский суда Екатеринбурга признал его виновным в дискредитации вооруженных сил России и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

- Рассмотрев доводы жалобы, материалы дела, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 24 августа мы писали, что Алексей Холодарев вышел на свободу после 14 суток ареста за репост в одной из социальных сетей.

Алексей Холодорев был избран в Гордуму в 2018 году от партии «Справедливая Россия». Сейчас он уже исключен из нее.