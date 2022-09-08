Депутат гордумы Екатеринбурга не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев попытался обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ. Ранее Чкаловский суда Екатеринбурга признал его виновным в дискредитации вооруженных сил России и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

- Рассмотрев доводы жалобы, материалы дела, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 24 августа мы писали, что Алексей Холодарев вышел на свободу после 14 суток ареста за репост в одной из социальных сетей.

Алексей Холодорев был избран в Гордуму в 2018 году от партии «Справедливая Россия». Сейчас он уже исключен из нее.