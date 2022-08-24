Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев вышел на свободу

14 суток депутат провел в спецприемнике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев 24 августа вышел на свободу после 14 суток ареста. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил адвокат депутата Алексей Бушмаков.

Напомним, 10 августа Алексей Холодарев решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга был арестован за репост в одной из социальных сетей.

В этот день депутата задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции №7, после чего отвезли в суд, который и принял решение об аресте.

Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. До этого поступок народного избранника осудили коллеги на комиссии Гордумы по депутатской этики.