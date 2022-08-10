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Общество10 августа 2022 13:29

Депутата Гордумы Екатеринбурга арестовали на 14 суток за репост

Ближайшие две недели Алексей Холодарев проведет в заключении
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Две недели Алексей Холодарев проведет в заключении. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

Две недели Алексей Холодарев проведет в заключении. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

Депутат Городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга арестован на 14 суток за репост в одной из социальных сетей. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

В этот день депутата задержали и доставили для разбирательства отвезли в Отдел полиции №7, после чего отвезли в суд, который и принял решение об аресте.

Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. До этого поступок народного избранника осудили коллеги на комиссии Гордумы по депутатской этики.