Депутата Гордумы Екатеринбурга арестовали на 14 суток за репост

Две недели Алексей Холодарев проведет в заключении. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

Депутат Городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга арестован на 14 суток за репост в одной из социальных сетей. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

В этот день депутата задержали и доставили для разбирательства отвезли в Отдел полиции №7, после чего отвезли в суд, который и принял решение об аресте.

Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. До этого поступок народного избранника осудили коллеги на комиссии Гордумы по депутатской этики.