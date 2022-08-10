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Общество10 августа 2022 9:56

Депутат Гордумы Екатеринбурга, оштрафованный за дискредитацию армии, задержан

Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алексей Холодарев критиковал Вооруженные силы РФ. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

Алексей Холодарев критиковал Вооруженные силы РФ. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

Депутат Городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев, ранее оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил РФ, задержан. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Депутата задержали в отделе полиции №7 10 августа 2022 года на срок до судебного заседания, которое пройдет в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, что Холодарева оштрафовали, после чего ему выразили порицание на комиссии Гордумы по депутатской этике. Также народного избранника исключили из фракции и партии «Справедливая Россия».

Протокол о задержании депутата. Фото: страница Алексея Бушмакова в социальных сетях

Протокол о задержании депутата. Фото: страница Алексея Бушмакова в социальных сетях